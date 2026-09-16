VIDEO| “Ed chi?”, Roger Waters contro Sheeran sul caso Macklemore: “Lui fa la cosa giusta, tu la cosa sbagliata”

ROMA – Roger Waters non usa mezzi termini e si scaglia contro Ed Sheeran, in questi giorni al centro delle polemiche per l’esclusione del rapper Macklemore dal suo Loop Tour per le sue posizioni pro Palestina espresse sul palco.

Il co-fondatore dei Pink Floyd lo fa con un video pubblicato sui suoi canali social, un breve messaggio che inizia con la scritta a caratteri cubitali: “Ed who?”, ovvero “Ed chi?”. Già una concisa dichiarazione di intenti.

Poi l’artista prende la parola e – dopo aver mostrato alcune foto nel suo studio, tra le quali c’è anche quella della relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, dice: “Ho giusto un piccolo messaggio per te. Ci sono due tipi di persone a questo mondo. Ci sono le persone che fanno la cosa giusta – e il rapper Macklemore è una di quelle persone– e poi ci sono persone, molte delle quali purtroppo piccole… scusami, stavo quasi per usare la parola con la ‘F’…stronzi come te che fanno la cosa sbagliata. Arrivederci”.

GLI ARTISTI DI SUPPORTO ABBANDONANO IL LOOP TOUR

Waters si aggiunge alla lista di musicisti che stanno prendendo le distanze da Sheeran e dal suo tour. È notizia delle ultime ore, infatti, che gli artisti di supporto ai concerti americani hanno deciso di tirarsi fuori. Tra questi c’era Finneas, fratello della popstar Billie Eilish, che ha dichiarato: “Gli artisti non devono essere messi a tacere quando prendono posizione a favore degli oppressi. Sono al fianco della Palestina e delle sue persone”. Nella lista degli abbandoni anche il cantautore irlandese Aaron Rowe, la band danese Lukas Graham e il gruppo folk irlandese Beoga, che si esibisce con la popstar sul palco ogni sera.

Il commento di Sheeran non è bastato a placare le acque, anzi tutto il contrario. “La decisione di escludere Macklemore è stata dei promoter, non la mia. Il suo contratto era con i promoter, non con me”, ha scritto il cantautore in un denso post Instagram.

“C’è un motivo per cui non uso la mia piattaforma professionale per la politica: il mio pubblico comprende giovani, spesso bambini, di ogni estrazione sociale. Chi viene ai miei spettacoli non si aspetta un forum politico. Rispetto la forza di Macklemore nel difendere a gran voce ciò in cui crede. Tuttavia, c’è spazio per diversi approcci allo stesso obiettivo: la pace”, ha spiegato Sheeran che sarà impegnato ancora in diverse date negli Usa fino al 7 novembre.