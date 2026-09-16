F1, svelato il calendario 2027. Gran Premio d’Italia a Monza il 3-5 settembre con Sprint

ROMA – La Formula 1 e la FIA hanno annunciato, dopo l’approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport, il calendario del Campionato del Mondo di Formula 1 FIA 2027, che prevede 24 Gran Premi in 22 Paesi e 10 gare Sprint. I test pre-stagionali si svolgeranno in Bahrein dal 24 al 27 febbraio, prima del ritorno del campionato in quello stesso Paese per la prima gara, che si svolgerà dal 12 al 14 marzo, seguita dall’Arabia Saudita. Il calendario si sposterà poi in Australia, Giappone e Cina, per poi continuare con i Gran Premi di Miami e del Canada. La fase europea prevede il ritorno della Formula 1 in Portogallo a giugno (18-20), dopo Monaco, con il rientro della Turchia in calendario a ottobre tra Azerbaigian e Singapore. La fase conclusiva della stagione comprende gare ad Austin, Città del Messico, San Paolo e Las Vegas, prima degli ultimi due appuntamenti in Qatar (3-5 dicembre) e ad Abu Dhabi (10-12 dicembre).

Il numero di eventi Sprint è aumentato da sei a dieci, offrendo ancora più azione competitiva durante tutta la stagione per fan, promotori, emittenti e partner. “Dall’introduzione dello Sprint nel 2021- si legge nel comunicato- i dati mostrano che il numero totale di spettatori dei weekend Sprint è superiore del 12% rispetto ai weekend senza Sprint. Le qualifiche Sprint sono fino a tre volte più popolari tra i fan rispetto alle prove libere, l’82% degli spettatori dei weekend Sprint afferma che aggiungono valore al proprio biglietto e il 75% dei fan della F1 ritiene che gli eventi Sprint aggiungano maggiore valore al calendario di una stagione.Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi ospiteranno per la prima volta eventi Sprint, con i fan pronti a godersi due emozionanti sessioni di qualifiche a Monaco, dove i piloti mostreranno la loro abilità e precisione di livello mondiale tra le strette vie di Monte Carlo.

Gli eventi Sprint torneranno anche a Montreal, Silverstone, Monza, San Paolo e Lusail, creando weekend di gara ancora più ricchi di azione per il pubblico di tutto il mondo. Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: “Il calendario 2027 riunisce alcuni dei circuiti più iconici e delle città più vivaci del mondo, creando un palcoscenico incredibile per un’altra stagione indimenticabile di Formula 1. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Portogallo e Turchia nel campionato e di ampliare le gare Sprint a dieci eventi, offrendo ai nostri fan ancora più intensità, emozioni e l’azione ruota a ruota che rende il nostro sport così speciale. La Formula 1 continua a crescere e ad attrarre nuovi spettatori in tutto il mondo. Settimana dopo settimana, i migliori piloti del mondo si sfideranno su alcuni dei circuiti più impegnativi del motorsport, supportati dagli eccezionali team della F1, dai costruttori di livello mondiale e dai partner globali. Insieme, creano uno spettacolo senza eguali nel mondo dello sport. Mentre proseguiamo in questo straordinario percorso di crescita, desidero ringraziare i nostri tifosi in tutto il mondo, la cui passione è la forza trainante di ogni nostra azione. Desidero ringraziare il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e la FIA stessa, i nostri team e piloti, i promotori, i partner, gli sponsor e le città ospitanti per il loro costante impegno e supporto, e riconosciamo la straordinaria dedizione dei volontari, dei commissari di pista e dei funzionari il cui duro lavoro rende possibile ogni Gran Premio. Siamo incredibilmente entusiasti di vedere questo calendario prendere vita e di offrire un’altra stagione ricca di momenti indimenticabili, competizione agguerrita e intrattenimento di livello mondiale per i nostri fan in tutto il mondo”.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha aggiunto: “Il calendario del Campionato del Mondo di Formula 1 FIA 2027 riflette appieno l’attrattiva globale e la continua crescita del nostro sport. Con 24 Gran Premi distribuiti su cinque continenti, il ritorno di Portogallo e Turchia e l’opportunità di un programma Sprint ampliato, il calendario coniuga tradizione, innovazione e coinvolgimento dei fan, mantenendo al contempo i più elevati standard sportivi. Desidero ringraziare Formula One Management, i promotori, le autorità sportive nazionali, i funzionari e i volontari della FIA e tutti i nostri stakeholder per la loro collaborazione e il loro impegno. Insieme, continuiamo a rafforzare il Campionato del Mondo di Formula 1 FIA e a offrire una stagione eccezionale a piloti e appassionati di tutto il mondo”.