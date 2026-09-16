Frascati, da domani al via la ‘Fiera dei sapori d’Italia’

ROMA – Dopo il successo delle scorse edizioni, torna a Frascati (in provincia di Roma) la Fiera dei Sapori d’Italia: dal 17 settembre al 4 ottobre 2026, 18 giornate all’insegna del gusto che trasformano Villa Torlonia in un grande villaggio enogastronomico. Un viaggio alla scoperta dei piatti, dei vini e dei sapori più iconici della cucina regionale italiana, con un programma ricco di show-cooking d’eccezione, masterclass, laboratori e musica popolare.

L’evento è ideato e organizzato dal Gruppo Valica, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia, con il patrocinio del Comune di Frascati, del Parco Regionale dei Castelli Romani e di Visit Castelli Romani. SumUp e Mastercard sono main sponsor dell’iniziativa. Tra i partner istituzionali: Regione Campania, Regione Calabria, Arsac-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e il Comune di Città Sant’Angelo.

18 GIORNI PER ASSAPORARE

Per 18 giorni i visitatori potranno assaporare una selezione di specialità gastronomiche da ogni angolo d’Italia: i canederli del Trentino-Alto Adige, le trofie al pesto della Liguria, i pici all’aglione della Toscana, gli stringozzi porcini e tartufo dell’Umbria, la pizza a portafoglio campana, le arancine siciliane, il maialino sardo e molto altro ancora. Non mancherà una selezione di etichette enologiche che attraversano l’Italia: Valpolicella, Barbaresco, Falanghina, Montepulciano d’Abruzzo, Primitivo, Nero D’Avola insieme a oltre 100 etichette DOC/DOCG.

NON SOLO ASSAGGIO

La manifestazione si arricchisce di momenti di approfondimento e cultura enogastronomica, con show-cooking firmati da grandi ospiti. Spazio anche a masterclass esclusive come quella realizzata in collaborazione con la Regione Campania, che racconta il territorio attraverso il dialogo tra le sue due anime enologiche, i vini dell’entroterra e quelli affacciati sul mare, quella con la Regione Calabria, Arsac-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese dedicata ai vitigni e ai territori che la contraddistinguono e tante altre. Per questa edizione, spazio anche al folklore e alla musica popolare, con un programma di spettacoli e tradizioni che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle diverse regioni: un viaggio nell’Italia più autentica, dove cucina, musica e cultura popolare si incontrano e raccontano insieme i territori.

LA SODDISFAZIONE DELLA SINDACA DI FRASCATI

“La Fiera dei Sapori d’Italia è un appuntamento che valorizza una delle ricchezze più profonde del nostro Paese: la straordinaria varietà delle sue tradizioni, dei suoi prodotti e della sua cultura del cibo- dichiara Francesca Sbardella, sindaca di Frascati- Per Frascati è un piacere ospitare a Villa Torlonia questo viaggio attraverso le eccellenze enogastronomiche delle regioni italiane, accanto al nostro Frascati, che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra città. Sarà un’occasione per incontrarsi, conoscere, degustare e stare insieme, con tante iniziative pensate anche per le famiglie e per i più piccoli. Eventi come questo contribuiscono a rendere Frascati una città sempre più capace di accogliere e di promuovere cultura, turismo e qualità del territorio. Ringrazio Valica per aver scelto ancora una volta Frascati e invito cittadini e visitatori a vivere questa esperienza, alla scoperta dei sapori che, nella loro diversità, raccontano l’Italia”.

ECCELLENZE E CULTURA ENOGASTRONOMICA

“La Fiera dei Sapori 2026 non è semplicemente una vetrina espositiva, ma un vero e proprio viaggio nel cuore della nostra cultura enogastronomica– dichiara Filippo Massimo, Direttore testate Gruppo Valica- responsabile rapporti istituzionali Fiera dei Sapori d’Italia – Quest’anno abbiamo voluto mettere al centro il legame indissolubile tra terra, produttori e consumatori, celebrando l’autenticità dei sapori tradizionali e la straordinaria biodiversità del nostro territorio. Il nostro obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che educhi al gusto e valorizzi le eccellenze che rendono unica la nostra tavola nel mondo”.

COME FUNZIONA

L’evento si svolge da giovedì 17 settembre a domenica 4 ottobre all’interno di Villa Torlonia, nel centro di Frascati (Viale Annibal Caro), con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 18.00-23.30; sabato e domenica ore 12.00-23.30. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per assaporare specialità gastronomiche e vini a propria scelta, ogni visitatore può ricaricare una card (digitale o cartacea) a gettoni (ogni gettone ha il valore di 1 euro), disponibile alle casse dell’evento oppure in prevendita sul sito. Basterà presentare la card presso le aree regionali per degustare le proposte. Show-cooking e masterclass sono invece su prenotazione.

Grazie all’accordo con Trenitalia, è possibile offrire ai clienti del Regionale uno sconto del 20% per un valore massimo di 50 euro, al momento del primo acquisto, presso le casse della Fiera, dei gettoni inclusi nella card da utilizzare presso gli stand enogastronomici; della prima ricarica, presso le casse della Fiera, di gettoni inclusi in una card già acquistata precedentemente sul sito della manifestazione. Per usufruirne, i clienti dovranno presentare alla cassa il proprio biglietto di corsa singola del Regionale di Trenitalia a tariffa 39, anche con applicazione sovraregionale, utilizzato e convalidato per raggiungere la stazione ferroviaria di Frascati nello stesso giorno di ingresso alla Fiera. L’offerta è limitata a un solo utilizzo per cliente.