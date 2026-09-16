Espansione Pokémon 30° Anniversario: cosa contiene e tutte le carte rare

ROMA – The Pokémon Company International ha lanciato oggi sul mercato l’espansione speciale del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) intitolata “30° Anniversario”, ideata per celebrare i tre decenni del franchise. Il set debutta ufficialmente oggi, 16 settembre 2026, sia nei punti vendita autorizzati sia in formato digitale all’interno dell’applicazione GCC Pokémon Live (disponibile per iOS, Android, macOS e Windows).

La caratteristica tecnica centrale dell’espansione riguarda la composizione di ogni singola busta: tutti i pacchetti contengono esclusivamente carte in finitura olografica. Nello specifico, ciascuna bustina include sei carte complessive:

5 carte Pokémon olografiche , tra cui figura sempre una tra le 30 carte speciali dedicate a Pikachu realizzate per la ricorrenza;

, tra cui figura sempre una tra le 30 carte speciali dedicate a Pikachu realizzate per la ricorrenza; 1 carta Energia base olografica.

Il set introduce per la prima volta la rarità “rara Futuristica”, firmata dall’artista giapponese YOSHIROTTEN – autore anche del restyling grafico delle carte Energia base – che ritrae i Pokémon in differenti momenti della giornata. Completano la collezione 30 riedizioni storiche provenienti dal passato del GCC, la serie di carte “rara Illustrazione” e una selezione di opere dedicate ai Pokémon Leggendari firmate da illustratori della serie come HYOGONOSUKE, Takumi Wada, Kazuki Minami, akagi e altri.

Dai un’occhiata qui alla galleria di carte che potrai trovare in questa espansione.

La linea di prodotti fisici al lancio comprende diverse opzioni di acquisto:

Set Allenatore Fuoriclasse: include 9 buste di espansione, accessori di gioco e una carta promozionale rara illustrazione di Nidorina.

include 9 buste di espansione, accessori di gioco e una carta promozionale rara illustrazione di Nidorina. Collezione con poster: contiene 3 buste, un poster fronte-retro e tre carte promozionali raffiguranti i Pokémon leggendari Articuno, Zapdos e Moltres.

contiene 3 buste, un poster fronte-retro e tre carte promozionali raffiguranti i Pokémon leggendari Articuno, Zapdos e Moltres. Collezione con adesivi: propone una carta promo olografica a scelta tra Exeggutor di Alola o Lucario, affiancata da un foglio di sticker a tema.

propone una carta promo olografica a scelta tra Exeggutor di Alola o Lucario, affiancata da un foglio di sticker a tema. Collezioni Pokémon-ex e Scatole da collezione: incentrate sulle figure di Sylveon-ex e Greninja-ex.

Ulteriori articoli correlati all’anniversario saranno distribuiti progressivamente nel corso degli ultimi mesi del 2026.

(Fonte: Pokémon.com)