Messi torna in Nazionale per l’ultima volta, ma sarà una ‘festa a metà’: i dettagli

ROMA – Messi torna, ma solo per un’ultima volta. A poche settimane dall’annuncio del ritiro dalla Nazionale, Lionel Scaloni ha inserito il numero 10 nella lista dei convocati dell’Argentina. Non per iniziare un nuovo capitolo, ma per chiudere quello che dura da oltre vent’anni.

La data è già fissata: 6 ottobre 2026. Al Monumental di Buenos Aires, Messi indosserà per l’ultima volta la maglia dell’Albiceleste nell’amichevole contro il Benin. La convocazione arriva dopo l’annuncio del ritiro internazionale del 31 agosto, ma la Afa ha voluto regalare al capitano un’ultima serata davanti al pubblico argentino.

L’ARGENTINA RICHIAMA IL CAPITANO

Messi aveva annunciato il 31 agosto la decisione di chiudere la propria esperienza con la Selección, pochi giorni dopo la finale del Mondiale persa 1-0 contro la Spagna. Quella partita sembrava quindi destinata a essere l’ultima apparizione del numero 10 con la maglia dell’Argentina.

La Afa ha però deciso di aggiungere un ultimo capitolo. Dopo un confronto con il commissario tecnico Lionel Scaloni, il presidente Claudio Tapia ha invitato Messi a tornare per una partita speciale: non una nuova fase della sua carriera internazionale, ma il saluto ufficiale alla Nazionale.

Tapia ha spiegato che l’obiettivo è permettere al capitano di avere “la despedida que realmente se merece”, l’addio che merita davvero.

TRE PARTITE, UNA SOLA DATA CHE CONTA

La Selección giocherà tre amichevoli nella prossima finestra internazionale. Si parte il 30 settembre contro la Bolivia, allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba. Il 3 ottobre sarà invece la volta del Burkina Faso, al Monumental.

Poi arriverà il momento di Messi: il 6 ottobre l’Argentina affronterà il Benin sempre al Monumental, nella partita organizzata per il suo addio. La Afa ha inoltre invitato i componenti della squadra che vinse il Mondiale del 2022 e le loro famiglie per partecipare alla serata.

Non sarà quindi necessario aspettare una nuova convocazione o un eventuale ripensamento: il 6 ottobre è già stata indicata come l’ultima partita di Messi con l’Argentina.

C’è però un dettaglio particolare nella serata che dovrebbe celebrare Messi. L’Argentina è infatti soggetta a una sanzione della Fifa che prevede una riduzione del 50% della capienza per le prossime due partite casalinghe, a seguito degli episodi verificatisi durante la finale del Mondiale. Le autorità argentine stanno cercando di ottenere una modifica della restrizione proprio in vista della partita d’addio del numero 10.

Una situazione decisamente insolita: Messi saluterà la Selección in una serata pensata per essere una grande festa, ma con uno stadio che rischia di non poter essere pieno.

I NUMERI DI UN’EPOCA

Con 207 presenze e 125 gol, Messi chiude la sua esperienza con l’Argentina da primatista assoluto in entrambe le categorie. Il suo rapporto con la Selección è durato oltre vent’anni e comprende il Mondiale vinto nel 2022 e le Copa América del 2021 e del 2024.

Ora manca soltanto una partita.

Il 6 ottobre, contro il Benin, il Monumental non vedrà semplicemente un’amichevole. Vedrà per l’ultima volta Messi con la maglia dell’Argentina. E stavolta, almeno secondo quanto annunciato dalla Afa, non ci sarà un’altra partita da aspettare.