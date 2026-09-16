Cibo. ‘Oktoberfresh’, la festa arriva a Roma e Fiumicino il 26-27 settembre

ROMA – Dal luppoleto al bicchiere, senza passaggi intermedi. È questo il filo conduttore di ‘OktoberFresh 2026‘, la festa organizzata dal Birrificio Agricolo Podere 676 sabato 26 e domenica 27 settembre per celebrare il nuovo raccolto di luppolo e la birra realizzata con materia prima fresca. Per due giorni, a partire dalle ore 12 e fino a tarda notte, il beer garden del Podere 676 ospiterà un appuntamento dedicato alla cultura della birra agricola, con protagonista la Fresh Hop 2026, prodotta utilizzando il luppolo appena raccolto nel luppoleto del birrificio. La caratteristica distintiva di questa birra è proprio l’impiego di luppolo fresco, utilizzato nella produzione senza essere sottoposto al tradizionale processo di essiccazione. Una tecnica che lega in modo diretto la produzione brassicola alla stagionalità agricola e che rende la Fresh Hop una birra fortemente connessa al momento del raccolto.

Per un birrificio agricolo, dove la coltivazione e la trasformazione della materia prima rappresentano parte integrante dell’identità produttiva, il raccolto del luppolo costituisce quindi uno dei momenti più significativi dell’anno. ‘Dal campo alla pinta’ è, in questo senso, la sintesi di OktoberFresh: celebrare il raccolto trasformando il luppolo fresco in una birra da degustare e condividere.

DUE GIORNI TRA BIRRA, CIBO E MUSICA

Accanto alla Fresh Hop e alle altre birre del Birrificio Agricolo Podere 676, il programma di OktoberFresh proporrà una selezione gastronomica ispirata alla tradizione bavarese, pensata per accompagnare la birra durante tutta la giornata. L’appuntamento è rivolto non soltanto agli appassionati di birra, ma a un pubblico più ampio interessato a trascorrere una giornata all’aperto tra gastronomia, musica e socialità.

Il programma prevede giochi a tema birra, intrattenimento e DJ set, accompagnando il pubblico dal pranzo fino a tarda sera. Il beer garden del Podere sarà quindi il punto di incontro per due giornate dedicate alla convivialità e alla scoperta di una produzione brassicola strettamente legata alla terra e alla stagionalità. L’evento prende ispirazione dall’immaginario dell’Oktoberfest, reinterpretandolo in chiave agricola e locale: non una semplice festa della birra, ma un appuntamento costruito intorno a uno specifico momento della produzione, quello in cui il luppolo del nuovo raccolto entra nella birra.

LA FRESCHEZZA DEL RACCOLTO COME PROTAGONISTA

La Fresh Hop è una produzione legata per sua natura a una finestra temporale molto precisa. Il luppolo viene raccolto e utilizzato fresco, rendendo questa birra espressione diretta del raccolto dell’anno.

Per questo OktoberFresh rappresenta anche un’occasione per raccontare al pubblico il rapporto tra agricoltura, territorio e produzione brassicola, elementi che caratterizzano il progetto del Birrificio Agricolo Podere 676. L’appuntamento arriva nell’ultimo fine settimana di settembre, quando l’estate romana lascia progressivamente spazio alla nuova stagione e il beer garden offre l’occasione per vivere ancora qualche giornata all’aperto. OktoberFresh 2026 si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 12 fino a tarda notte. L’ingresso è gratuito.