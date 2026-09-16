VIDEO| Gaza, crolla una palazzina danneggiata dalla guerra: almeno 16 i morti, decine i feriti sotto le macerie

ROMA – Una palazzina danneggiata dalla guerra è crollata a Gaza, uccidendo almeno 16 palestinesi, tra cui donne e bambini. Decine di persone sono rimaste sotto le macerie, mentre vanno avanti le operazioni di scavo per raggiungerle nel minor tempo possibile. I lavori, però, proseguono a rilento per la mancanza di macchinari pesanti.

Mahmoud Basal, portavoce della protezione civile di Gaza, ha dichiarato ad Al Jazeera che “ci sono ancora quasi 100 palestinesi sotto le macerie di questo edificio”. Il crollo ha sorpreso le famiglie che lo abitavano nella notte, ma da tempo era nota l’instabilità della struttura a causa di un bombardamento israeliano. Dal cessate il fuoco dello scorso ottobre, nessuna opera di ricostruzione è stata messa in campo e le persone continuano a dover scegliere di vivere tra le tendopoli sovraffollate o gli edifici danneggiati.

Secondo la protezione civile, “circa 2.000 edifici nelle aree abitate della Striscia di Gaza versano in condizioni strutturali precarie, ma i residenti sono impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative”.

🇵🇸 A war-damaged building in Gaza City collapsed overnight while families slept inside, killing at least 12 people, including 5 children.



The 7-story building had been hit in an earlier Israeli strike during the war.



At least 10 families were living in it, having moved in… September 16, 2026

COSTA (M5S): GOVERNO INVII SUBITO SOCCORRITORI A SCAVARE

“Nella notte a Gaza City, nel quartiere di Tal al-Hawa, è crollato un palazzo di sette piani già sventrato dai bombardamenti israeliani, dove avevano trovato riparo famiglie di sfollati. Le vittime accertate sono almeno dodici, tra cui diversi bambini, mentre quasi cento persone restano sotto le macerie e, secondo la protezione civile palestinese, almeno cinquanta di loro sono bambini. I soccorritori scavano a mani nude perché a Gaza mancano i mezzi pesanti, e ogni ora che passa riduce la possibilità di trovare qualcuno ancora vivo. L’Italia dispone di un sistema di soccorso forgiato da decenni di terremoti e riconosciuto a livello internazionale, e ha il dovere di metterlo a disposizione adesso“. Così Sergio Costa, deputato M5S, vicepresidente della Camera.

“Chiedo al governo di attivarsi oggi stesso per inviare a Gaza le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile specializzate nella ricerca sotto le macerie, insieme a medici e infermieri, e di pretendere da Israele che il loro accesso venga garantito senza ritardi. Quello di stanotte rischia di non essere l’ultimo crollo: secondo l’UNDP circa quattrocento edifici sono prossimi al cedimento, mentre decine di migliaia di palestinesi vivono in circa duemila palazzi danneggiati, con l’inverno alle porte. Chi ha visto all’opera i nostri soccorritori all’Aquila o ad Amatrice sa quante vite può salvare la loro competenza, e le vite dei civili di Gaza valgono esattamente quanto le nostre”, conclude Costa.