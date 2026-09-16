mercoledì 16 Settembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 16 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 16-9-2026 ore 7:56Ultimo aggiornamento: 16-9-2026 ore 7:56

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sono favoriti i viaggi e gli spostamenti. Ottima giornata per portare avanti le tue idee.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Mattinata pigra e stancante: attento agli imprevisti. Fiacca in amore, i troppi impegni ti assorbono!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Accogli con gioia ciò che di bello il destino ti riserva, cura il tuo benessere psicofisico, e ricorda che non è messa in discussione la tua preparazione nel campo del lavoro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Proposte allettanti nell’ambito professionale; giornata di buona energia, l’amore è protagonista. Vantaggi economici che possono coinvolgere in più settori della vita, sii positivo!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Coppie più forti e progetti possibili anche in altre città, nuovi ruoli o mansioni, rinnovi importanti; potresti cercare l’aiuto di un Acquario o di un Ariete per risolvere un problema.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non è il caso d’intraprendere azioni legate alle finanze. In questi momenti non tutto è chiaro o devi fare scelte drastiche per il futuro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se hai un’attività in proprio, oggi puoi avere delle buone soddisfazioni. Se nel passato c’è stata una separazione ora puoi dimenticare.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ti senti stanco, dubbioso, ma ciò che ti sembra difficile ora, presto si rivelerà più facile da affrontare. In ambito lavorativo vorresti iniziare nuovi progetti, ma sei legato ad un impegno che toglie tempo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attenzione a denaro e investimenti: controlla tutte le carte, in questi giorni devi riprendere a sperare nell’attività, di recente ci sono stati troppi impedimenti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi ritrovare un po’ di equilibrio, il fisico è spossato. È vero che sei decisamente più stabile nei giudizi e nelle emozioni, ma oggi qualcuno potrebbe farti arrabbiare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Penso che sia una giornata calda per quelli che hanno la possibilità di fare qualcosa di più. Nascono storie particolari con una persona di età diversa…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Devi far valere le tue ragioni, ma prepàrati nell’ambito del lavoro e della famiglia a qualche discussione, spese per mutui o prestiti che ora pesano di più.



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