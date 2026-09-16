L’oroscopo di mercoledì 16 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Sono favoriti i viaggi e gli spostamenti. Ottima giornata per portare avanti le tue idee.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Mattinata pigra e stancante: attento agli imprevisti. Fiacca in amore, i troppi impegni ti assorbono!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Accogli con gioia ciò che di bello il destino ti riserva, cura il tuo benessere psicofisico, e ricorda che non è messa in discussione la tua preparazione nel campo del lavoro.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Proposte allettanti nell’ambito professionale; giornata di buona energia, l’amore è protagonista. Vantaggi economici che possono coinvolgere in più settori della vita, sii positivo!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Coppie più forti e progetti possibili anche in altre città, nuovi ruoli o mansioni, rinnovi importanti; potresti cercare l’aiuto di un Acquario o di un Ariete per risolvere un problema.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Non è il caso d’intraprendere azioni legate alle finanze. In questi momenti non tutto è chiaro o devi fare scelte drastiche per il futuro.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se hai un’attività in proprio, oggi puoi avere delle buone soddisfazioni. Se nel passato c’è stata una separazione ora puoi dimenticare.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Ti senti stanco, dubbioso, ma ciò che ti sembra difficile ora, presto si rivelerà più facile da affrontare. In ambito lavorativo vorresti iniziare nuovi progetti, ma sei legato ad un impegno che toglie tempo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Attenzione a denaro e investimenti: controlla tutte le carte, in questi giorni devi riprendere a sperare nell’attività, di recente ci sono stati troppi impedimenti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Devi ritrovare un po’ di equilibrio, il fisico è spossato. È vero che sei decisamente più stabile nei giudizi e nelle emozioni, ma oggi qualcuno potrebbe farti arrabbiare.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Penso che sia una giornata calda per quelli che hanno la possibilità di fare qualcosa di più. Nascono storie particolari con una persona di età diversa…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Devi far valere le tue ragioni, ma prepàrati nell’ambito del lavoro e della famiglia a qualche discussione, spese per mutui o prestiti che ora pesano di più.