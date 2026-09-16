Meteo, le previsioni di mercoledì 16 settembre 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Arriva una perturbazione atlantica. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente stabile con cielo un po’ più nuvoloso al Nord. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà dalle Alpi verso la Pianura Padana in serata e nottata con rovesci e temporali sparsi. Sarà ancora stabile altrove. I venti si dispongono dai quadranti meridionali.

NORD

Pressione in diminuzione per l’arrivo di una perturbazione. La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente stabile. Nel corso del pomeriggio il tempo inizierà a peggiorare dai settori alpini verso quelli prealpini e poi in serata sulle zone pianeggianti con l’arrivo di rovesci e temporali sparsi. Venti meridionali, calo termico in presenza di precipitazioni.

Temperature: valori massimi attesi tra i 25°C di Genova e Trieste e i 26-29°C delle altre città.

CENTRO e SARDEGNA

L’atmosfera è ancora stabile per la presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto in nottata tenderà a peggiorare sull’alta Toscana. I venti di dispongono dai quadranti meridionali, i mari saranno poco mossi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 27 e i 30 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

La pressione non è fortissima, ma in questa giornata ci saranno poche piogge. Il tempo sarà un po’ più instabile sulla Sicilia settentrionale e sui rilievi della Calabria e settori ionici, zone dove potranno esserci delle precipitazioni irregolari. Sul resto delle regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente da quadranti diversi, i mari risulteranno poco mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 25 e i 29 gradi su gran parte delle città.