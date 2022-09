Spinelli (Fdi): Ascoltare sindaci e comitato e affrontare il tema della Marecchiese, è un’arteria fondamentale

RIMINI- Ponti al limite della sicurezza, strada dissestata, rotonde spesso inaccessibili ai mezzi di trasporto, con problemi di sicurezza, di maggiore congestione di traffico, di inquinamento atmosferico e di tempi dilatati di percorrenza da e verso Rimini. Con la conseguenza, che i paesi perdono abitanti, specie giovani. Sono i problemi principali “ma noti da anni” della Marecchiese, messi in fila da Domenica Spinelli, candidata al Senato con Fratelli d’Italia in Romagna, a Bologna e a Ferrara. Una soluzione a tutte queste questioni però, sottolinea Spinelli, “ancora non è arrivata e questo non va bene”. Si dovrebbe invece “ascoltare i sindaci dell’area e il comitato” che denuncia da tempo i disagi. Quella strada, evidenzia l’esponente di Fdi, “è un’arteria fondamentale per il collegamento tra entroterra riminese e costa, con Cesena, con la E45 e con la Toscana”. E per “imprenditori, pendolari ed operatori economici oltreché per i cittadini c’è assoluta necessità di una strada ampia, veloce e sicura per chi deve raggiungere i posti di lavoro e per chiunque giornalmente la percorre“. L’Alta Valmarecchia, ribadisce Spinelli, “attende da decine di anni una riqualificazione e una messa in sicurezza globale” di fronte “a una sempre maggiore desertificazione abitativa”. Questo perché la “mancanza di servizi porta gli abitanti, in particolare i giovani, ad andarsene invece che aprire attività e rendere quelle zone vive e prolifiche”. Spinelli ricorda anche che l’architetto Preger, “urbanista eccelso”, ha fatto un progetto di fattibilità che offre ad Anas delle soluzioni e quel progetto è stato sottoposto all’attenzione del presidente della Provincia Riziero Santi: “Si spera presto se ne possano conoscere contenuti e le eventuali decisioni nel merito”. Intanto “sono a disposizione dei sindaci e comitato Valmarecchia Futura per avere da loro suggerimenti e proposte”, conclude.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it