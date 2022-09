Milano, associazioni ambientaliste alla Corte dei Conti contro il ‘Motor Show’

MILANO – Un esposto alla Corte dei Conti sull’ipotesi di danno erariale al Comune dalla manifestazione “Milano Monza Motor show” delle edizioni 2021 e 2022. E una lettera- firmata da 70 associazioni- per chiedere “scelte politiche coraggiose che garantiscano una vera mobilità sostenibile”. Associazioni, comitati e cittadini si muovono su diversi piani per chiedere nuovamente al Comune di Milano di non sostenere il ‘Milano Monza Motor Show’ nel 2023, come già avvenuto per le edizioni 2021 e 2022, e di agire “con coerenza e coraggio nella realizzazione della visione di una città con meno auto e più spazio per le persone”.

Il sospetto degli ambientalisti- guidati da quattro associazioni, ‘Cittadini per l’Aria’, ‘Sai che puoi?’, ‘Fiab

Milano Ciclobby’ e ‘Genitori Antismog’- riguarda un presunto danno ingente per le casse del Comune di Milano per favorire il settore dell’automotive. Il ‘Milano Monza Motor Show’- tenutosi nel 2021 e 2022- “sotto le mentite spoglie della sostenibilità” avrebbe “come unico scopo la promozione della vendita di auto: con centinaia di macchine esposte negli spazi pedonali della città con enormi QR code da cui poter acquistare direttamente veicoli con un costo medio superiore ai 50.000 euro”.

Il Comune, “anche nel 2022 su proposta dell’assessora Riva”, ricostruiscono le associazioni presentatrici dell’esposto alla Corte dei conti- “ha accordato al comitato organizzatore uno sconto del’80% sulla tassa di occupazione suolo pubblico, motivandola nella delibera di giunta scrivendo che ‘La manifestazione nasce […] per incentivare una mobilità sostenibile, facendo conoscere, in anteprima, le novità utili ad affrontare le problematiche ambientali in città’, una finalità evidentemente ingannevole”.

Secondo le informazioni ottenute dalle associazioni e i calcoli svolti “mentre il Comune ha incassato soli 101.000 euro di occupazione suolo pubblico, il comitato organizzatore ha verosimilmente incassato tra 1 e 3 milioni di euro dalle case automobilistiche”. Per questo è stato chiesto alla Corte dei Conti di acquisire i bilanci della manifestazione.

Su iniziativa delle quattro associazioni firmatarie dell’esposto nei giorni scorsi è stata inviata al Comune una lettera aperta sottoscritta al momento da oltre 70 associazioni, da oltre 160 cittadini, fra cui diverse personalità milanesi. Con l’obiettivo di portare il tasso di motorizzazione di Milano a 30 auto ogni 100 abitanti, in linea con le altre grandi città europee (attualmente il capoluogo lombardo è a 48 auto ogni 100 abitanti), nella lettera aperta al Sindaco viene avanzata la richiesta di portare in tutta la città il limite di 30km/h “con le dovute modifiche strutturali e un adeguato sistema di controlli, per aumentare la sicurezza degli utenti deboli riducendo anche emissioni e traffico”.

La sede del confronto potrebbe essere la neo costituita Consulta per la Mobilità Attiva e l’Accessibilità e si potrebbe “approfittare del processo di riscrittura del Piano Generale del Traffico Urbano in corso”. La lettera aperta è stata firmata tra gli altri dai circoli di Legambiente di Milano e altre note associazioni ambientaliste come Kyoto Club, KlimaFest, Extinction Rebellion Milano e il manifesto ‘Ci sarà un bel clima’. A livello di singole persone, sono già oltre 150 le prime firmatarie, tra cui Giovanni Storti, artista e attore milanese.

