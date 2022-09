L’ex presidente del Kenya inviato di pace per Tigray e Kivu, Borrell: “L’Ue lo sosterrà”

Dal nostro inviato, Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Il Kenya è un forte attore regionale e l’Ue è pronta a sostenere gli sforzi per la pace dell’ex presidente Kenyatta“. Lo scrive in un tweet l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera e la

Sicurezza comune Josep Borrell, a seguito della nomina dell’ex presidente keniano Uhuru Kenyatta a inviato di pace nel Corno d’Africa e nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo da parte del governo di Nairobi.

Kenyatta ha sempre sostenuto l’avvio di negoziati di pace per porre fine al conflitto che si svolge dal 2020 nella regione del Tigray, in Etiopia, tra il Fronte di liberazione del popolo del Tigray (Tplf) e le forze governative. L’incarico è stato conferito a Kenyatta dopo che il Tplf si è dichiarato disposto ad avviare colloqui di pace con il governo di Addis Abeba.

Former President Kenyatta has been appointed by President @WilliamsRuto as a peace envoy for the conflict in Northern Ethiopia #Tigray and in Eastern DRC.



Kenya is a strong regional actor and the EU is ready to support those efforts. @StateHouseKenya #AUEU