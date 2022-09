Linda di X Factor 2022 canta “Coraline” dei Måneskin: Damiano si commuove

ROMA – Giovanissima, solo 18 anni, Linda Riverditi di Alba (Cuneo) considera la musica “liberatoria, una sorta di autoterapia”. Arriva sul palco di X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – per cercare “un enorme boost di autostima”, ed evidentemente lo ottiene: la sua versione al piano di “Coraline” dei Måneskin è intensa, toccante. E l’esibizione commuove anche Damiano David. Il frontman della band sceglie Twitter per complimentarsi con la ragazza: “Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio”.

Volano parole positive anche al tavolo dei giudici. “Sei un bellissimo vulcano“, la definisce il giudice Rkomi; “Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica”, gli fa eco il suo collega Fedez.

LEGGI ANCHE: Fedez e i giudici raccontano X Factor 2022. Il rapper: “Non ho esitato a tornare”

“È stato un viaggio fantastico”, chiude l’altra componente del tavolo Ambra, ma il viaggio per Linda comincia ora: standing ovation, 4 sì convinti e accesso ai Bootcamp.

LEGGI ANCHE: VIDEO | X Factor 2022, le esibizioni più belle della prima puntata

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it