Cinema gratis per tutta la vita: come partecipare al concorso di Anec e Anica

ROMA – ‘Vinci il cinema per tutta la vita’ è il nuovo concorso che apre la prima edizione di ‘Cinema in festa‘, cinque giorni dal 18 al 22 settembre in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì. Chi acquisterà un biglietto in quei giorni potrà vincere una card per andare al cinema gratis per tutta la vita, tutti i giorni dell’anno. Il concorso promosso da Anec e Anica avrà inizio il 18 settembre 2022 e il biglietto cinematografico con cui partecipare potrà essere acquistato presso le casse dei cinema, sugli e-commerce e sulle App dei cinema aderenti all’iniziativa.

Sul sito ufficiale dell’iniziativa www.cinemainfesta.it sono disponibili tutte le indicazioni per partecipare al concorso. Basterà conservare il biglietto acquistato e inserire le informazioni necessarie. Ogni biglietto acquistato darà diritto a una possibilità di vincita: quanti più film ogni spettatore vedrà durante la festa, tanto maggiori saranno le probabilità di vittoria.

La promozione ‘Cinema in festa’ sarà valida ogni anno, a settembre e a giugno, per cinque anni fino al 2026 per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l’esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi.

L’edizione di quest’anno che partirà domenica vedrà l’adesione e partecipazione di oltre 1.000 cinema (1.050 per la precisione) per 3.000 schermi attivi e offrirà in sala grandi titoli per famiglie come Minions 2 e DC League of Super Pets, grandi film dal Festival di Venezia come Il Signore delle Formiche, L’Immensità e Don’t Worry Darling, gli eventi Spider-Man in edizione estesa e il ritorno sugli schermi del primo Avatar, oltre alle anteprime di Beast, Le Buone Stelle, Siccità.

‘Vinci il cinema per tutta la vita’ e ‘Cinema in festa’ sono organizzati da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, e sono nati dalla collaborazione tra distributori ed esercenti per esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film #soloalcinema.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it