Conte: “Meloni e Salvini si scusino su Orban o inidonei a governare”

PALERMO – “Fratelli d’Italia e Lega al Parlamento europeo hanno votato a favore della svolta illiberale e autarchica del governo di Orban e allora io dico: o Meloni e Salvini fanno marcia indietro e riconoscono pubblicamente di aver sbagliato, oppure, da cittadino italiano prima che da politico, affermo che sono inidonei a governare in Italia”. Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti a margine di una iniziativa elettorale a Messina.

“Voi siete testimoni del fatto che ho detto che non spetta a nessuno distribuire patenti di legittimazione democratica – è stata la premessa di Conte -. Stiamo parlando della Lega e di Fratelli d’Italia, di partiti che sono nell’arco costituzionale da tempo legittimamente e che legittimamente possono aspirare al governo di questo Paese, ma ieri si è consumato un passaggio molto serio”.

ELEZIONI, CONTE: VERTICI PD INAFFIDABILI, CONTRO DI NOI DISEGNO CINICO

In merito alla possibilità di ricucire i rapporti con i dem, il leader del M5S non ha dubbi: “Noi non reagiamo per un calcolo politico o per orgoglio: di certo con questi vertici del Pd c’è poco da lavorare insieme. Si sono rivelati inaffidabili e scorretti nell’attribuirci responsabilità e colpe quando invece dietro c’è un disegno molto chiaro, cinico e opportunista di emarginare il Movimento cinque stelle e di dividersi il consenso elettorale residuo per ricostruire nuove alleanze che poi sono fallite, come quelle sottoscritte e poi stracciate con Calenda, Di Maio, Tabacci e con chiunque meno che con noi”. “Andiamo orgogliosamente da soli al voto – ha aggiunto Conte -. Saremo più forti di prima, c’è un rinnovato interesse e siamo molto ottimisti”.

