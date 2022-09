Battaglia (Pd): “Dare seguito al programma del Pnrr”

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo chiesto con forza che almeno il 40% degli investimenti previsti nel Pnrr fosse dedicato al Sud e continueremo a lottare affinché questo impegno sia mantenuto. Ha ragione il segretario Letta: ogni ipotesi differente, proposta dalla destra, rischierebbe di produrre danni irreparabili per i nostri territori. In questo senso, su temi come la scuola, la sanità, la mobilità, l’istruzione, è importante dare seguito alla programmazione già in campo e dare forza alle reali potenzialità di crescita, economica e sociale, che il Mezzogiorno ha dimostrato in questi anni”. Così alla Dire il candidato calabrese alla Camera dei deputati per il collegio uninominale Reggio Calabria-Locri Domenico Battaglia (Pd), impegnato anche nel ruolo di assessore comunale a Reggio Calabria.

“Reggio Calabria – aggiunge Battaglia, che da consigliere regionale è stato componente della cabina di regia dell’Area integrata dello Stretto – ha tutti i numeri per potere diventare leader nel Mezzogiorno e nel bacino del Mediterraneo. Questa è la prospettiva anche per l’intero territorio metropolitano, inserito nell’area integrata dello Stretto. Vedo questo scenario di sviluppo per questo territorio. Molto si muove in questo senso”.

“Se vogliamo proseguire sul percorso avviato ed utilizzare in maniera efficace le risorse del Pnrr per il Mezzogiorno e per i nostri territori – rimarca – è necessario dare forza al progetto politico del Partito democratico per il governo del Paese”. Per Battaglia, far ripartire il Sud, in particolare in questo momento di rilancio post pandemico, “significa far ripartire l’intero Paese”. “Ed in questo senso – conclude – la spesa dei fondi del Pnrr risulta un’occasione storica da non lasciarsi sfuggire. Il Partito democratico dimostra di essere l’unica forza politica che tiene davvero al rilancio del Mezzogiorno“.

