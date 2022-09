A Roma scatta lo sciopero, e i passeggeri restano chiusi nella stazione della metro

ROMA – “Durante un giorno di sciopero nazionale del trasporto pubblico, diritto importante che deve essere tutelato e protetto, succede che a Roma circa 200 persone rimangono chiuse all’interno della stazione metro A, fermata Cornelia, perché i cancelli sono stati chiusi. Passa circa mezz’ora prima che le uscite siano riaperte. Tutto questo tra le 8.30 e le 9 del mattino”. A denunciare il grave episodio avvenuto questa mattina nella capitale è Linda Meleo, consigliere M5S e ex assessora alle infrastrutture e trasporti di Roma, che su Facebook posta un video di uno dei ‘prigionieri’ che mostra l’accaduto. Oggi a Roma è previsto uno sciopero dei trasporti dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

“Ci dà indicazione chiara di come sia andato questo primo anno di gestione dell’amministrazione Gualtieri: un disastro. Tra pulizie straordinarie fallimentari, degrado peggiorato ovunque, e verde su ogni marciapiede, mancava anche un “sequestro” all’interno di una stazione metro. Ps: e questo è solo il primo giorno della settimana europea della mobilità sostenibile dell’era Pd”, conclude Meleo.

GUALTIERI: “EPISODIO GRAVE, CI SCUSIAMO”

“È stato un episodio grave e fa bene l’azienda a prendere provvedimenti disciplinari verso chi ha compiuto un errore per il quale, a nome di Roma Capitale, ci scusiamo con i cittadini”. Questo il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, durante il sopralluogo effettuato questo pomeriggio al Parco Centocelle, in via Casillina, sull’episodio che ha visto coinvolte diverse persone alla fermata metro A Cornelia, rimaste chiuse all’interno della stazione a causa dei cancelli serrati dopo l’avvio dello sciopero.

PATANÈ: “CI SARANNO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”

“Quello che è successo è che la stazione è stata chiusa ma non è stata avvertita la sala operativa. Questo credo sarà oggetto di un provvedimento disciplinare da parte di Atac”. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, in occasione della presentazione della Settimana europea della mobilità, parlando dei disagi di alcuni passeggeri nella stazione di Cornelia, rimasti chiusi nella fermata all’inizio dello sciopero.

LE SCUSE DI ATAC

“In relazione a quanto accaduto questa mattina nella stazione metro A di Cornelia, dove alcune persone sono rimaste bloccate in stazione alcuni minuti per la chiusura dei cancelli, Atac ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto. Atac si scusa con i propri clienti“. Lo comunica, in una nota, Atac.

