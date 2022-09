La Porta (Fdi): “Su aborto fango contro Meloni, ma con noi aumenteranno diritti donne”

FIRENZE – Sull’aborto “la sinistra ha raccontato un sacco di menzogne. Gettare fango su Giorgia Meloni è l’unico punto del loro programma elettorale. Il nostro leader è stato chiaro: non vogliamo abolire la legge 194, anzi saremo noi a batterci, come abbiamo sempre fatto, per applicarla per intero. Basterebbe aver letto il nostro programma per sapere che l’aborto è un diritto che non mettiamo affatto in discussione”. A dichiararlo alla Dire è Chiara La Porta, candidata alla Camera di Fratelli d’Italia in tutti i collegi plurinominali, nonché capolista in quello di Grosseto, Livorno, Siena ed Arezzo, in merito alle roventi polemiche scatenate da Giorgia Meloni, che nel corso di una recente intervista ha affermato di voler dare alle donne anche il diritto di non abortire. Parole dietro le quali, secondo i suoi avversari, si celerebbe la volontà di imporre pratiche per scoraggiare l’interruzione volontaria di gravidanza come l’ascolto obbligatorio del battito cardiaco del feto, sulla falsariga di quanto previsto da Orban in Ungheria. “Secondo noi- taglia corto sulla questione La Porta- è giusto dare alle donne che vorrebbero portare avanti la gravidanza, e oggi costrette ad abortire magari per ragioni economiche, gli strumenti per farlo“.

“ACCANIMENTO CONTRO MELONI, NON TOGLIEREMO DIRITTI A NESSUNO”

Resta sul tavolo, tuttavia, il dubbio insinuato da più parti che un governo di Fratelli d’Italia porterebbe a una stagione di arretramento nel campo dei diritti civili. La risposta della candidata è netta: “Non so se mi fa più ridere o arrabbiare questo accanimento contro Giorgia Meloni– sostiene- che è diventata leader non perché è donna, ma perché è la migliore. Il segretario del Pd, dopo aver provato a spiegarle come dovrebbe essere la destra, vorrebbe persino darle lezioni sui diritti delle donne”. Fratelli d’Italia, assicura ancora La Porta, “non vuole togliere diritti a nessuno, anzi vogliamo aggiungerne di nuovi”. Il programma spazia, in merito, dall’aumento dell’assegno unico fino agli asili nido gratuiti e aperti lungo tutto l’orario degli uffici, passando per gli incentivi alle assunzioni di neo-mamme e alle aziende che conciliano al meglio i tempi casa-lavoro. “Vogliamo che le donne- conclude la candidata toscana- non pensino più di essere costrette a dover scegliere fra famiglia e carriera”.

