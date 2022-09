FOTO | Timothée Chalamet in copertina su British Vogue, l’attore rivela il consiglio di Leonardo DiCaprio

ROMA – Ha fatto brillare il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, mandando in estasi i suoi fan con una attillata e scollata tutina rossa. E ora addirittura è diventato il primo uomo ad apparire sulla copertina di British Vogue. Parliamo naturalmente di Timothée Chalamet, l’attore e sex symbol ventiseienne che con il suo sex appeal androgino sta conquistando il mondo intero.

Un successo dietro l’altro, da ‘Chiamami col tuo nome‘, grazie al quale nel 2018 è stato candidato all’Oscar, a ‘Bones and all‘, entrambi diretti da Luca Guadagnino, passando per ‘Lady Bird’ e ‘Piccole donne’ di Greta Gerwig, ‘Un giorno di pioggia a New York’ di Woody Allen, il colossal ‘Dune’ (solo per citarne alcuni).

Ma come restare con i piedi per terra quando tutto il mondo ti acclama? A correre in aiuto dell’astro nascente di Hollywood è stato una stella oramai consolidata del panorama cinematografico mondiale: Leonardo DiCaprio, da qualche giorno tornato sulle prime pagine dei giornali per il suo nuovo flirt. In un’intervista rilasciata proprio a British Vogue Chalamet ha rivelato che il protagonista di Titanic gli ha consigliato: “Evita le droghe pesanti e i film di supereroi”. I due hanno lavorato insieme sul set del film Netflix ‘Don’t Look Up” di Adam McKay e quella è stata l’occasione per confrontarsi.

