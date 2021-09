Comunali Milano, si dimette il portavoce di Bernardo: “Incompatibilità professionale”

Di Maria Laura Iazzetti

MILANO – Il motivo è l'”incompatibilità professionale“. Il portavoce di Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, si dimette dal suo incarico.

A dare la notizia è proprio Alessandro Gonzato, che dal 4 agosto aveva deciso di tenere i rapporti con la stampa per il primario di Pediatria del Fatebenefratelli nella campagna elettorale per le amministrative del capoluogo lombardo. A poco più di due settimane dal voto Bernardo rimane, quindi, per ora, senza portavoce.