Tg Cultura, edizione del 16 settembre 2021

– DA PATTI SMITH A BILL VIOLA, A ROMA ALL’EUR 10 MESI DI CULTURA

Da Patti Smith a Bill Viola, dall’orchestra di piazza Vittorio a Luca Zingaretti. È ‘Riemergere’, la prima edizione di uno straordinario programma di eventi realizzato da Eur Spa con la direzione artistica di Oscar Pizzo, che per dieci mesi, dal 15 settembre al 29 giugno, trasformerà l’Eur in una nuova centralità della cultura romana e non solo. Tra i palcoscenici di eccezione ci saranno l’iconica Nuvola di Fuksas e il Palazzo dei Congressi.

– L’AQUILA CAPITALE DELL’ARTE CON IL FESTIVAL PERFORMATIVE.01.

L’Aquila diventa capitale delle performance con la prima edizione di Performative.01, un festival internazionale realizzato dal Maxxi L’Aquila in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti della città. Fino al 19 settembre, quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri, tutti con ingresso gratuito, che renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

– A SASSUOLO IN MOSTRA GLI SCATTI INEDITI DI LUIGI GHIRRI

Dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 un nucleo quasi completamente inedito di fotografie di Luigi Ghirri è il protagonista della mostra Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985 al Palazzo Ducale di Sassuolo. Il progetto, realizzato dalle Gallerie Estensi in collaborazione con l’Archivio Luigi Ghirri e Marazzi Group, viene presentato in occasione della 21esima edizione del Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo il cui tema – Libertà – ben rappresenta lo spirito della relazione decennale tra l’artista e l’azienda di ceramiche fondata negli anni Trenta.

– IL FESTIVAL DELLE TRASFORMAZIONI TORNA CON ‘THE DAY AFTER’

Si intitola ‘The day after – È già domani?’ la quinta edizione del Festival delle Trasformazioni che si terrà a Vigevano dal 24 settembre al 3 ottobre. Organizzata da Rete Cultura Vigevano che raccoglie 40 organizzazioni culturali del territorio in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, la kermesse indagherà le tante trasformazioni sociali che coinvolto tutto il mondo a partire da quelle in corso nelle città di piccole e medie dimensioni.

– LA SCUOLA AMANUENSI PRESENTA IL CODICE ‘DANTE GUARNERIANO’

“Il ‘Dante Guarneriano’ esce dalla biblioteca per essere scoperto nel mondo”. E’ il messaggio lanciato dalla Scuola Scriptorium Foroiuliense, la Scuola italiana Amanuensi di San Daniele del Friuli, che a Roma alla Camera dei deputati ha presentato lo splendido ‘Dante Guarneriano’ della Civica Biblioteca di San Daniele, uno dei codici più antichi e preziosi dell’Inferno di Dante Alighieri, realizzato tra la fine del ‘300 e l’inizio del ‘400, impreziosito da miniature attribuibili a Bartolomeo di Fruosino.