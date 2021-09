A Modena la campagna anti-Covid si indossa: ecco le magliette benefiche “Belli & Vaccinati”

MODENA – “Un messaggio positivo e pieno di allegria per ribadire l’importanza della vaccinazione”. Parte da questo presupposto la donazione andata in scena questa mattina al punto vaccinale di Modena, nell’ambito dell’iniziativa ‘Belli & Vaccinati’. La stessa community, nata nel reggiano, ha fatto tappa in strada Minutara per regalare agli operatori le t-shirt che riportano lo slogan del progetto, declinato sia al femminile (‘Bella & vaccinata’) sia al maschile (‘Bello & vaccinato’).

Il personale medico indosserà la maglietta per tutta la giornata, per farsi ambasciatore dunque di “un messaggio positivo”, segnala l’Ausl di Modena. Le t-shirt sono disponibili nello stesso sito di ‘Belli & Vaccinati’ e l’intero ricavato andrà a sostenere l’attività dell’Ausl di Modena e degli operatori impegnati in prima linea nella campagna vaccinale. “L’iniziativa- spiegano dall’Ausl- ha anche un importante risvolto social: basterà infatti indossare la maglietta e pubblicare una foto o video taggando @bellievaccinati con l’hashtag #bellievaccinati per vedere il proprio contenuto condiviso sui profili social della community”.

Alla consegna delle t-shirt era presente anche il campione di Modena Volley Daniele Mazzone, testimonial dell’iniziativa nel territorio modenese. Con lui c’erano alcuni dei fautori dell’iniziativa, nata da un’idea del creativo Federico Zanni: il somelier Thomas Rossi, l’influencer Stefania Caroli e la voce di Radio 105 Paolo Noise. “L’invito, oltre che ad acquistare la maglietta, è quello di diventare parte di una comunità di responsabili col sorriso”, aggiungono i fondatori di ‘Belli & Vaccinati’.