Dà fuoco a un terreno ma la maglia di Superman lo incastra, 67enne denunciato a Trapani

PALERMO – Immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre appicca il fuoco e si dà alla fuga. Si tratta di un 67enne di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, denunciato dai carabinieri per il reato di incendio. A sporgere denuncia è stato il proprietario del terreno incendiato. Il 67enne ha agito nel cuore della notte, mandando in fumo oltre un ettaro di vegetazione ma fortunatamente le fiamme non hanno danneggiato le abitazioni nei pressi dell’incendio. A incastrare definitivamente il 67enne la maglia di Superman che indossava quella sera mentre scappava per le vie del paese.