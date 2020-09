Climbing for climate, il 19 settembre a Parma in 150 scalano il monte Marmagna

BOLOGNA – Una giornata dedicata al trekking e alle escursioni in montagna in nome del clima e della difesa dell’ambiente: appuntamento il 19 settembre con la seconda edizione di “Climbing for Climate“, iniziativa promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus) in collaborazione con il Club alpino italiano (Cai) per sensibilizzare sui temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

La lista degli atenei che aderiscono all’iniziativa è lunga (sono quasi trenta) e tra questi c’è anche l’Università di Parma, che ha organizzato per sabato 19 settembre un’escursione al Lago Santo e al Monte Marmagna, riservata a personale e studenti Unipr. Le iscrizioni sono state chiuse dopo pochi giorni dall’apertura, perché si è registrato un vero e proprio boom: nel complesso quasi 150 le persone che sabato 19 parteciperanno all’appuntamento, che si svolge all’interno del programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020.

L’Università di Parma è l’unico Ateneo dell’Emilia Romagna ad aver aderito all’iniziativa Rus insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia: anche in questo modo testimonia la sua attenzione per i temi legati alla sostenibilità, impegno “trasversale” che coinvolge profondamente tutta la comunità accademica e sul quale si sta lavorando con passione.

A “Climbing for Climate” 2020 hanno aderito 28 università di 10 regioni: l’idea di fondo è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica locale e nazionale sui temi dell’Agenda Onu 2030 attraverso la conoscenza dei territori lungo i sentieri del Cai, alla luce degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite: tra questi, quelli per la promozione del turismo sostenibile (SDG8), dell’inclusione sociale ed economica di chi vive in aree periferiche (SDG10), del supporto alle comunità sostenibili (SDG11), della lotta al cambiamento climatico (SDG13), della promozione della vita sulla terra (SDG15).

Durante la giornata l’Università di Parma, con tutti gli altri enti partecipanti in Italia, sottoscriverà un appello per la protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale.

Alla camminata parteciperanno accompagnatori di escursionismo Cai e docenti dell’Università di Parma, che illustreranno le peculiarità del nostro territorio e della biodiversità dell’Alta Val Parma.

Le Università che aderiscono a “Climbing for Climate”