Tg Lazio, edizione del 16 settembre 2020

A PALIANO INAUGURATO MURALES IN RICORDO DI WILLY MONTEIRO

A Paliano è stato inaugurato ieri sera il murales realizzato dallo street artist Ozmo e dedicato a Willy Monteiro, il 21enne ucciso di botte a Colleferro. L’idea del murales è nata allo scopo di lasciare una traccia indelebile contro l’odio e la violenza, e trasformare simbolicamente un’immagine in seme di speranza per il futuro. “Sono orgoglioso della mia Comunità- ha detto il sindaco, Domenico Alfieri- Per mantenere vivo il ricordo di questo nostro giovane concittadino, proporrò di intitolare a lui il Parco dei Cappuccini, luogo vicino alla sua casa e che frequentava sin da bambino. Bandiremo anche un concorso di idee per la realizzazione di un monumento che verra’ collocato all’interno del Parco”.

A ROMA MIGLIAIA PINI A RISCHIO PER ATTACCO COCCINIGLIA

I pini di Roma sono in pericolo: se è vero che, come canta Venditti, “la vita non li spezza”, la ‘cocciniglia tartaruga’ rischia però di mettere a repentaglio le storiche alberature della Capitale nell’assenza di protocolli validi riconosciuti a livello nazionale. A occuparsi del problema è stata la commissione capitolina Ambiente, convocata stamani dal presidente Daniele Diaco per fare il punto della situazione a circa due anni dalle prime segnalazioni della presenza del parassita in città. Il responsabile del servizio fitosanitario del ministero delle Politiche agricole ha fatto sapere che sono in arrivo delle linee guida nazionali per poter intervenire con tempestività.

RUTELLI-ROSATI: ALL’EUR GRANDE EVENTO PER NATALE E CAPODANNO

“Stiamo preparando un grande evento per Natale e Capodanno, con una partnership tra Videocittà e Eur spa”. Lo hanno annunciato oggi insieme Francesco Rutelli, presidente di Anica, e Antonio Rosati, neo amministratore delegato di Eur spa. L’occasione è stata la presentazione dell’edizione 2020 del Festival Videocittà che si inaugurerà con tre giorni, dal 25 al 27 settembre, all’Eur e che come iniziativa di punta avrà l’apertura dopo 60 anni del monumentale Giardino delle Cascate da parte di Eur spa. “L’idea è di offrire un Natale diverso ai romani, al quartiere e ai commercianti dell’Eur- ha spiegato Rosati- Dobbiamo reagire alla vicenda del Covid e uniti lo possiamo fare”.

OPERAZIONE ANTIDEGRADO A MONTE COCCI, ALFONSI: RIGENERARE AREA

Sottrarre al degrado e all’abusivismo edilizio l’area di Monte dei Cocci e riqualificarla attraverso un’operazione di rigenerazione urbana. Con questo scopo il Municipio I, guidato da Sabrina Alfonsi, ha individuato tramite bando e poi nominato a inizio anno due commissioni tecniche esterne per puntare il faro su circa duecento immobili. Oggi la mini sindaca ha iniziato il tour dei controlli per verificare che quanto riportato sulle piantine corrispondesse all’effettivo stato dei luoghi. “Siamo andati avanti sul lavoro che porterà una riqualificazione di questo sito importante- ha spiegato Alfonsi-Per noi Monte Cocci, insieme a Campo Testaccio e a via Paolo Caselli, rappresenta l’asse di rigenerazione urbana di quest’area”.