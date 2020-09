Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile dopo le minacce del boss

ROMA – Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile e sotto scorta: il popolare giornalista, conduttore di ‘Non è l’arena’ su La7, appare così nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e donna.

La decisione di assegnargli la scorta è arrivata dopo le minacce del boss Filippo Graviano per aver parlato in tv dei detenuti di mafia usciti dal carcere per l’emergenza coronavirus.