Scuola, la Lega presenta al Senato la mozione di sfiducia contro la ministra Azzolina

ROMA – Il gruppo della Lega al Senato ha presentato una mozione di sfiducia individuale contro il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.



“La disastrosa gestione della scuola del Ministro Azzolina- si legge nel testo- sta tenendo in tensione famiglie, studenti e personale, un Ministro che ha perso molti mesi preziosi in chiacchiere, senza fornire alcuna certezza sul proprio destino a 8 milioni di studenti. Il Governo non ha alibi e l’incapacità di chi lo rappresenta pesa ormai irrimediabilmente sulla vita e sulla formazione dei nostri ragazzi. Servono risposte immediate, non c’è più tempo e senza ripartenza in sicurezza della scuola non riparte l’intero Paese”, per questo “visto l’articolo 94 della Costituzione e visto l’articolo 161 del Regolamento, esprime la propria sfiducia al ministro dell’istruzione, onorevole Lucia Azzolina, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni”. Seguono le firme di tutti i senatori della Lega.