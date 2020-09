Pd: “Infondata la notizia su patto segreto tra Conte e Zingaretti”

ROMA – “La notizia riportata oggi dal quotidiano Repubblica di un ‘Patto a due siglato nelle ultime ore‘ tra il Presidente del Consiglio Conte e il segretario del Pd Zingaretti e’ totalmente destituita di fondamento. Falsa. Come tutti sanno i rapporti con il Governo rimangono positivi ma il segretario del Pd da giorni e’ impegnato esclusivamente in moltissime citta’ italiane a fare la campagna elettorale con decine di iniziative e non ha avuto occasione ne’ di incontrare ne’ di parlare con il Presidente del Consiglio“. Cosi’ in una nota l’Ufficio stampa del Pd.

ZINGARETTI: PATTO SEGRETO CON CONTE? TOTALMENTE FALSO

“Io con Conte ho un ottimo rapporto pero’ e’ totalmente falso che si sia fatto un patto segreto a due, non esiste il fatto. Io credo che si vota per le elezioni regionali, ma quando votano milioni di persone e’ anche ipocrita dire che non conta niente sul terreno politico. Si apriranno discussioni, ma e’ normale in democrazia”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretatio Pd, a ‘Uno mattina’ su Raiuno.