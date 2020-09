Regionali, Meloni: “Ottimista ma scaramantica”

GENOVA – “Sono abbastanza scaramantica, penso che le battaglie si debbano prima combattere e poi si valuta il risultato. Stiamo trovando molto entusiasmo su tutto il territorio nazionale. Io sono ottimista, poi, ovviamente devono essere i cittadini a dirci come andra’“. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un comizio elettorale a Genova, con il governatore uscente e ricandidato per il centrodestra, Giovanni Toti.

“Spero che alla fine si vinca in tutti questi territori- prosegue- spero che si vinca per dare anche un segnale al governo. Spero che Fratelli d’Italia possa essere sempre piu’ centrale in queste amministrazioni perche’ dove ha avuto delle responsabilita’, ha dato oggettivamente ottimi risultati”. Meloni sottolinea che “e’ un fatto che i due governatori che vengono dati piu’ probabilmente riconfermati sono due governatori di centrodestra e i quattro uscenti che stanno combattendo sono di centrosinistra. Tra loro, quello messo meglio e’ De Luca che passa tutta la giornata a insultare il governo e il Pd, segnalando che anche li’ c’e’ una difficolta’”.