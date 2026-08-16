Terremoto in Indonesia, Farnesina: “Sull’isola di Flores 700 italiani”. I numeri dell’Ambasciata da contattare

ROMA -Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito l’Indonesia orientale nella mattinata di ieri, sabato 15 agosto. La parte del Paese più colpita è l‘isola di Flores, dove sarebbero presenti- secondo i numeri forniti dalla Farnesina almeno 700 italiani. Nelle ore successive al potente terremoto sono state registrate almeno altre 341scosse di assestamento.

IL BILANCIO PROVVISORIO

L’indomani, le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie di edifici crollati e i detriti delle frane, alla ricerca di corpi e possibili sopravvissuti: il bilancio provvisorio è di almeno 53 morti, oltre 100 feriti e migliaia di sfollati, come riportato dalla Bnpb, Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Distrutte più di 900 case e danneggiate quasi altre 450. Almeno 167 strutture pubbliche, tra cui scuole, centri sanitari e chiese, sono state danneggiate.

In dettaglio, il terremoto si è verificato a 68 km a nord-ovest di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, secondo quanto riportato dall’Usgs, il Servizio Geologico degli Stati Uniti, con ipocentro a circa 10 km dalla costa di Flores.

LA FARNESINA: SULL’ISOLA DI FLORES PRESENTI CIRCA 700 ITALIANI

La Farnesina ha reso noto che sono circa 5mila i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 700 proprio sull’isola di Flores.

La Farnesina, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Jakarta e l’Unità di Crisi, continua a fornire informazioni ai connazionali presenti nelle aree interessate dal terremoto che ha colpito l’Indonesia. Nel Paese risultano oltre 2.000 cittadini italiani iscritti all’AIRE e circa 6.000 connazionali non residenti registrati su “Dove siamo nel mondo”. Sull’isola di Flores sono circa 700 i connazionali non residenti registrati su “Dove siamo nel mondo”. I principali aeroporti dell’area risultano operativi. L’elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti aerei in partenza dall’area.

L’APPELLO DELLA FARNESINA: “GLI ITALIANI SI MANTENGANO IN CONTATTO CON L’AMBASCIATA”

La Farnesina invita i connazionali presenti nell’area a mantenersi in contatto con l’Ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell’Unità di Crisi. In caso di necessità, è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia a Jakarta al numero +62 8151811344 o l’Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.