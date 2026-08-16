Mondiali Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli brilla d’argento nella finale cerchi

ROMA – Sofia Raffaeli conquista l’argento nel cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte, totalizzando 30.500 punti. Davanti a lei l’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.700), medaglia d’oro, mentre è bronzo la padrona di casa Darja Varfolomeev (30.400).

La campionessa marchigiana, al suo quindi mondiale a 22 anni, due giorni alla Festhalle di Francoforte fa ha conquistato il bronzo nell’all around, ottenendo anche uno dei tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nell’ultima giornata dei Mondiali, altre aspettative per le farfalle Azzurre sono riposte nella finale della palla individuale: in gara ancora Raffaeli, bronzo uscente, e Tara Dragas.

(photo credit: Ferraro per FGI)