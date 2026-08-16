domenica 16 Agosto 2026

Cosenza, pesta la compagna e la lascia morente all’ospedale: fermato prima dell’imbarco per l’Albania

Troppo gravi le ferite della donna, Ornella Forastefano, 46 anni di Amendolara, è deceduta in ospedale

Data pubblicazione: 16-8-2026 ore 13:04Ultimo aggiornamento: 16-8-2026 ore 17:22

ROMA – Una donna gravemente ferita è stata trovata dai sanitari davanti all’ospedale di Trebisacce alle 3 di notte tra sabato e oggi, domenica 16 agosto. Trasportata immediatamente al pronto soccorso, si è spenta poco dopo: le sue condizioni erano disperate. Portava i segni di un vero e proprio pestaggio con ferite su più parti del corpo, anche su volto e nuca. La vittima è stata identificata in Ornella Forastefano, 46 anni, di Amendolara, in provincia di Cosenza. Dalle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata picchiata violentemente dal compagno, un 42enne di nazionalità albanese. L’aggressione sarebbe avvenuta nella loro casa di Amendolara: dopo le botte, l’uomo ha trasportato la compagna agonizzante a Trebisacce per lasciarla nelle vicinanze dell’ospedale. Quindi si è reso irreperibile.

Le sue ricerche si sono però concluse poche ore dopo: nella tarda mattinata di oggi il 42enne è stato rintracciato a Bari, dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. L’uomo è stato condotto in caserma per essere interrogato dagli inquirenti, ricostruire il movente dell’omicidio e i momenti precedenti al morte della donna. Da quanto sta emergendo, la vittima era parente stretta di un boss della cosca malavitosa dei Forastefano, detenuto al 41 bis.  

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