Europei di Atletica, dalla Maratona bis di argenti: secondi Pietro Riva e il team rosa. Gli azzurri primi nel Medagliere

ROMA – Dopo il glorioso Ferragosto che ha portato gli Azzurri in cima al Medagliere degli Europei di Atletica, in corso a Birmingham, proseguono le conquiste degli atleti italiani. Questa mattina, domenica 16 agosto, tocca a Pietro Riva e alla squadra femminile (composta da Yaremchuk, Epis, Lonedo e Tuccitto) nelle due rispettive maratone. Il campione piemontese corre i 42,195 km da protagonista e arriva al traguardo per secondo, a soli 7 secondi dal tedesco Amanal Petros (2h09’11”, record dei campionati) conquistando la medaglia d’argento. Riva conferma così il secondo gradino de podio alla maratona di Roma del 2024.

Argento anche per il team azzurro nella maratona femminile agli Europei che si piazza seconda dopo la squadra di casa, la Gran Bretagna e davanti a quella spagnola.

La gara si è conclusa con la vittoria n solitudine della finlandese Alisa Vainio con il tempo di 2h22’26. Le performance delle azzurre hanno garantito al team il secondo gradino del podio con Rebecca Lonedo in sesta posizione con 2h27’55, subito dietro la primatista italiana Sofiia Yaremchuk settima con con 2h28’02. Giovanna Epis in ventunesima posizione con 2h33’02, infine Pia Tuccitto 31esima con 2h39:23.

Dopo 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi, l’Italia sale a 19 medaglie, in attesa della sessione finale di questa sera.