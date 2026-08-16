Meteo, le previsioni di domenica 16 agosto 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Alta pressione subtropicale che inizia a indebolirsi. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece l’atmosfera diventerà instabile su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali con l’arrivo di temporali e locali grandinate. Isolati acquazzoni anche sul resto dei rilievi. Temperature grossomodo invariate.

NORD

La pressione diminuzione sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata che risulterà prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità atmosferica su Alpi, Prealpi e localmente anche sulla pianura di Piemonte e Lombardia occidentale con temporali e locali gradinate. Temperature grossomodo invariate. Temperature: valori massimi attesi tra i 30 e i 36°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni c’è sempre l’anticiclone subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare la possibilità di qualche improvviso acquazzone sui settori appenninici e zone vicine ad essi. Temperature perlopiù stazionarie. Temperature: valori massimi compresi tra i 32 e i 35 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

L’atmosfera è in gran parte stabile grazie alla presenza dell’anticiclone. La giornata trascorrerà con una mattinata all’insegna del bel tempo prevalente, il cielo sarà spesso sereno. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità atmosferica soprattutto sui rilievi della Calabria, della Basilicata e sul Salento dove potranno esserci alcuni temporali. Venti deboli e clima caldo, ma non eccessivo. Temperature: valori massimi attesi tra i 30 e i 32 gradi su gran parte delle città