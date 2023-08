‘Blue Beetle’, il regista: “È stato un sogno lavorare con Susan Sarandon”

ROMA – I supereroi non vanno in vacanza. Il 17 agosto arriva al cinema con Warner Bros. Pictures ‘Blue Beetle’ diretto da Angel Manuel Soto. Il cinecomic segna il debutto sul grande schermo del nuovo supereroe della DC: il protagonista è Xolo Maridueña (amato dal pubblico per il suo ruolo nella serie ‘Cobra Kai’) nel ruolo che dà il titolo al film, Blue Beetle, e in quello del suo alter ego, Jaime Reyes. Ad ostacolare la quotidianità del primo supereroe latino in un ruolo centrale è la villain Victoria Kord, interpretata da Susan Sarandon. Per l’attrice si tratta del primo film di supereroi. Ad affiancarli Adriana Barraza nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar in quello di suo padre, Elpidia Carrillo in quello della madre, Bruna Marquezine in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo in quello di Carapax, e George Lopez in quello di zio Rudy. Nel cast anche Belissa Escobedo nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén che interpreta il Dott. Sanchez.

In occasione dell’uscita del film, abbiamo incontrato virtualmente il regista per parlare di famiglia, elemento centrale del film, di diritti dei lavoratori e dell’esperienza sul set con Susan Sarandon.

BLUE BEETLE, LA TRAMA

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scopre da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo e posto nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo.

Il protagonista viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambia per sempre e Jamie si trasforma nel Supereroe Blue Beetle.