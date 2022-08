Europei ciclismo, oro per Zanardi e Barbieri nella Madison femminile

(Credits foto Federciclismo)

ROMA – Silvia Zanardi e Rachele Barbieri conquistano l’oro nella Madison donne agli Europei di ciclismo su pista. Con una gara strepitosa le azzurre hanno superato all’ultimo sprint Francia e Danimarca.

È il secondo oro in due giorni per Barbieri. Terza medaglia per lei così come per Silvia Zanardi. Ed è la medaglia numero 11 per la spedizione azzurra: 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi.

