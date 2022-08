Maltempo a Lecce, tromba d’aria si abbatte su Melendugno

BARI – Ha interessato le marine di Torre dell’orso, Roca e Sant’Andrea la tromba d’aria che si è abbattuta su Melendugno, in provincia di Lecce nel pomeriggio di oggi. La furia del vento ha travolto gli alberi e pali della pubblica illuminazione uno dei quali cadendo ha centrato in pieno un’auto parcheggiata in strada. Al momento non ci sarebbero feriti.

