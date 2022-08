Letta punta sui giovani: ecco chi sono i quattro capilista under 35

ROMA – La composizione delle liste del Pd da parte di Enrico Letta sta lasciando diversi strascichi in casa dem. Il segretario ha spiegato in direzione – dove le liste sono state approvate con 3 voti contrari e 5 astenuti – l’impossibilità di ricandidare tutti i parlamentari uscenti “per il taglio dei parlamentari e anche per esigenza di rinnovamento“. E proprio in questa direzione va la decisione di Letta di scegliere quattro capilista under 35 per la Camera: Caterina Cerroni, Marco Sarracino, Raffaele La Regina e Rachele Scarpa.

Caterina Cerroni, 31 anni, originaria di Agnone (Isernia), è capolista nel collegio plurinominale della Camera in Molise. Alle ultime elezioni europee è stata la più giovane candidata del Pd. Oggi guida i Giovani dem. Dal 2018 al 2021 è stata vicepresidente della Unione Internazionale della Gioventù Socialista (IUSY). È una internal auditor con la passione per gli affari internazionali, impegnata nelle istituzioni locali, ma con gli occhi sul mondo. È stata alla guida del network mondiale social democratiche, attivista convinta della necessità di una nuova generazione femminista ecologista. In prima linea per la difesa dei diritti umani e della giustizia sociale. Gli amici le rimproverano un’unica cosa: i suoi gusti musicali.

Marco Sarracino, 32 anni, capolista alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2, finito l’Erasmus a Bilbao ha iniziato il suo impegno in politica e nel 2012 è stato eletto segretario provinciale dei Giovani Democratici a Napoli e l’anno dopo è entrato nella direzione nazionale di cui fa ancora parte. Vive nel capoluogo campano ma ha lasciato la sua residenza lì dove è nato, a Scampia, per il profondo legame che ha con il quartiere e l’attenzione verso le periferie alle quali ha dedicato il suo impegno politico. Con lui segretario metropolitano il Pd ha vinto non solo alle elezioni amministrative di Napoli ma anche nei Comuni della provincia.

Raffaele La Regina, 29 anni originario di Potenza, capolista alla Camera nel collegio plurinominale in Basilicata. Laureato in Scienze della Pubblica Amministrazione, dottorando in Storia contemporanea, precario, come sottolinea quando parla del suo lavoro, si è sempre occupato del Mezzogiorno e soprattutto della sua regione, per contrastare l’emigrazione giovanile e lo spopolamento. “Il diritto a restare” è stato lo slogan della sua campagna congressuale del 2021. Ha scoperto la politica con i movimenti studenteschi fino all’approdo nel Pd nel 2013. Attualmente è segretario regionale del Pd. Le sue passioni: la musica popolare, il cinema e la montagna.

Rachele Scarpa, 25enne, trevigiana, è capolista alla Camera nel collegio plurinominale Venezia-Treviso-Belluno. Le sue prime esperienze politiche prima nel movimento studentesco a livello provinciale e regionale e poi in quello degli universitari. Nel 2020, a 23 anni, si candida, prima dei non eletti con quasi 5.000 voti di preferenze, nelle liste dem per la Regionali in Veneto. Nel 2021 consegue la laurea triennale a Padova in Lettere antiche. Vice segretaria comunale del Pd a Treviso e membro della Direzione regionale, segue le tematiche giovanili, le politiche di genere, le questioni della transizione ecologica. Disegnatrice di fumetti nel tempo libero, oggi si divide tra Treviso e Padova, dove frequenta il corso di laurea magistrale in filologia moderna.

