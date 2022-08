Bambino di 10 anni in shock anafilattico salvato dai vigili urbani a Monopoli

BARI – L’ambulanza tardava ad arrivare e così una pattuglia di agenti della polizia locale ha deciso di intervenire per aiutare un bambino di 10 anni colpito da shock anafilattico, salvandogli la vita. È successo nel pomeriggio di ieri a Monopoli (Bari) a un bimbo che con i genitori ha raggiunto da Pavia la città pugliese per le vacanze estive. A chiedere aiuto sono stati i genitori quando hanno visto il figlio stare male: aveva difficoltà respiratorie ed era affaticato.



La chiamata al 118 e l’ambulanza che aveva bisogno di tempo per raggiungere la località indicata. I vigili urbani, dopo un rapido consulto con la centrale e l’ufficiale capo-turno, hanno deciso di non perdere minuti preziosi e con l’auto di servizio hanno trasportato il bambino all’ospedale della città, il San Giacomo. Con ogni probabilità, il bambino ha avuto uno shock anafilattico dovuto a una intolleranza alimentare che ha richiesto anche un breve periodo di osservazione in reparto. “Al piccolo vanno gli auguri di pronta guarigione con la speranza possa trascorrere altro tempo nella nostra Monopoli”, le parole da parte del comando della polizia locale.

