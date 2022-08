Turista francese cade durante un’escursione sull’Etna, soccorsa dalla guardia di finanza

PALERMO – Una turista francese è stata soccorsa dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, sull’Etna. Le fiamme gialle sono intervenute insieme con il personale del Cnsas per recuperare la donna che era caduta in un terreno accidentato provocandosi un trauma al ginocchio destro.

L’intervento nella zona dele bocche effusive dei Crateri Barbagallo, a quota 2.600 metri, sul versante sud del vulcano. Dopo il recupero, la donna è stata trasportata al Rifugio Sapienza e da lì, su un’ambulanza, in ospedale.

