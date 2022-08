Atletica, bronzo per Giupponi nella 35 km di marcia: “Aspetto questa medaglia da 7 durissimi anni”

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL

ROMA – Matteo Giupponi ha vinto la medaglia di bronzo nella 35 km di marcia maschile agli Europei di atletica in corso a Monaco. L’atleta bergamasco, fidanzato con la marciatrice azzurra Eleonora Giorgi, ha concluso la gara dietro al campione spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2:26.47, e al tedesco Christopher Linke, secondo.

“HO ASPETTATO QUESTA MEDAGLIA PER 7 DURISSIMI ANNI“

“È stata una gara dura, ma questa è una medaglia che aspettavo da molti anni, anni durissimi. Dopo Rio ci ho messo tre anni per recuperare da una lesione a un tendine”. È raggiante Matteo Giupponi, al termine della 35 km di marcia che gli consegna la medaglia di bronzo, la prima per l’Italia agli Europei di Monaco. Dopo i ringraziamenti di rito ai microfoni della Rai Giupponi spiega: “Sono stato sempre tra le prime posizioni, il gruppetto si è sgranato con l’andatura più forzata. Sono molto emozionato. La medaglia non arrivava mai, è arrivata a 33 anni. È un anno eccezionale per me, ho vinto il campionato italiano e ora questa bellissima medaglia. A dicembre nascerà mio figlio”.

RAFFICA DI QUALIFICAZIONI AZZURRE IN FINALE

Raffica di qualificazioni alle finali per i colori azzurri nella mattinata di batterie all’Olympiastadion. Mentre sulle strade di Monaco arriva la prima medaglia azzurra degli Europei (il bronzo di Matteo Giupponi nei 35km di marcia), sulla pista e sulle pedane dello stadio Olimpico sette atleti italiani guadagnano l’accesso al round per le medaglie. A Sara Fantini e Larissa Iapichino, rispettivamente nel lancio del martello e nel salto in lungo, basta un solo tentativo per cominciare a pensare al prossimo impegno. Fantini ce la fa con la Q maiuscola della qualificazione diretta, grazie ad un lancio di 73,40 (novanta centimetri oltre la misura richiesta, 72,50), mentre Iapichino balza subito a 6,63 (vento -1.1) e poi amministra le energie in attesa delle avversarie (quinta misura di ammissione).

Spettacolare prova dei tre siepisti azzurri Osama Zoghlami (primo nella prima batteria in 8:30.67), Ahmed Abdelwahed (primo nella seconda batteria, 8:30.92) e Ala Zoghlami (ripescato con 8:32.81), tutti ammessi alla finale. Tricolore protagonista anche nei 1500 metri donne, grazie a Gaia Sabbatini (4:04.19, secondo tempo di ripescaggio) e Ludovica Cavalli (4:06.59, seconda dietro la Muir nella sua batteria) che saranno entrambe nella finale europea del miglio metrico.

Prosegue anche la straordinaria cavalcata di Dario Dester nel Decathlon: l’azzurro, secondo ieri al termine della prima giornata, è ancora nella piazza d’onore dopo le gare del mattino (i 110hs, corsi in 14.44, e il disco, con il personale migliorato di 139 centimetri, a 43,04); l’asta è in corso, poi il programma delle dieci fatiche prevede (questa sera) il giavellotto e i 1500 metri. Hassane Fofana promosso alle semifinali dei 110hs (13.72, -0.2). Eliminati Davide Re (46.02), Edoardo Scotti (46.49) e Alice Mangione (52.02) nelle semifinali dei 400 metri, Federica Del Buono nelle batterie dei 1500 (4:08.14), Lorenzo Simonelli nelle batterie dei 110hs (13.95).

