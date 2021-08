Covid, impennata di casi tra i bambini negli Usa: 94mila nella prima settimana di agosto

ROMA – Negli Stati Uniti si registra un aumento dei casi di Covid tra i bambini di età inferiore ai 12 anni, fascia di età per cui i vaccini anti coronavirus non sono stati ancora approvati. A lanciare l’allarme è l’Accademia americana di pediatria, che informa come nel mese di luglio siano state registrate 12.000 nuove infezioni tra i più piccoli, mentre dopo la prima settimana di agosto ne siano state rilevate ben 94.000. Fino al 14 agosto erano 1.902 i bambini ricoverati in ospedale.