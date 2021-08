Incendio nel Salernitano, denunciato il presunto piromane: indossava la divisa di un’associazione ambientalista

NAPOLI – Indossava gli abiti di un’associazione nazionale di volontariato ambientale, ma in auto nascondeva taniche di olio e carburanti, ormai vuote, usate presumibilmente per appiccare un incendio. I carabinieri forestali di Polla, intervenuti a Salvitelle (Salerno), hanno denunciato l’uomo per incendio boschivo e sequestrato un cellulare e gli ambiti indossati al momento del controllo. L’incendio boschivo scaturito dal gesto doloso ha assunto nelle ore successive all’accensione vaste proporzioni e ha percorso circa 500mila metri quadrati, partendo dalla località San Francesco di Caggiano