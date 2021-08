Massimo Uberti si insedia come commissario dell’Usl della Valle d’Aosta

AOSTA – Ha preso servizio oggi il commissario straordinario dell’Usl della Valle d’Aosta, Massimo Uberti. Era stato nominato dalla giunta regionale lo scorso 29 luglio dopo che i cinque candidati alla nomina a direttore generale e ritenuti idonei non hanno soddisfatto le richieste della Regione.

Uberti, laureato in Medicina e Chirurgia, è specializzato in Statistica medica ed Epidemiologia all’Università di Pavia. È stato direttore generale della Asl Torino 5 per due mandati, dal 2015 al 2021, ha svolto incarichi di direzione sanitaria ospedaliera, di direzione di strutture di area territoriale e di gestione delle risorse umane nelle Asl piemontesi.

In mattina ha incontrato il direttore amministrativo, Marco Ottonello, che ha ricoperto fino a ieri l’incarico di direttore generale pro tempore, e il direttore sanitario, Guido Giardini, annunciando che “procederà alla conferma del dottor Giardini e del dottor Ottonello nei rispettivi incarichi” si legge in una nota dell’Usl VdA.