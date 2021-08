Si consuma troppa acqua: il Comune di Courmayeur invita al risparmio

COURMAYEUR – La popolazione di Courmayeur decuplica nel periodo turistico: con il Ferragosto, dai 2.800 residenti della bassa stagione si arriva a un picco di presenze superiore alle 30.000. Il boom di persone presenti ha portato anche a un aumento dell’utilizzo dell’acqua, “legato ad attività di irrigazione” che hanno avuto “punte molto alte soprattutto in orario diurno”. Per questo, il Comune di Courmayeur invita “la cittadinanza a non irrigare o comunque a limitare il più possibile tale attività dalle 11 alle 20.30“.