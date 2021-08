A Meta di Sorrento vaccino in riva al mare con caffé e cornetto offerti

NAPOLI – L’Asl Napoli 3 Sud, con la collaborazione del Comune di Meta nella penisola sorrentina, ha organizzato per venerdì 20 agosto, dalla 11 alle 17, un open day vaccinale in riva al mare con utilizzo del vaccino Pfizer. All’iniziativa hanno aderito tre stabilimenti balneari che offriranno caffè e cornetto a tutti coloro che saranno vaccinati nel corso della giornata. Per vaccinarsi non occorre la prenotazione, ma è sufficiente presentarsi in una delle postazioni allestiste dall’Asl in spiaggia.