In Giappone è record di terapie intensive occupate per Covid

TOKYO – L’ultimo bollettino ufficiale aggiornato a ieri rilasciato dal ministero giapponese della Salute ha confermato 17.832 nuovi casi di infezione da Covid-19 nel Paese e 10 vittime. La situazione resta fortemente preoccupante nella capitale Tokyo dove il numero dei nuovi contagi è salito a 4.295, con una media settimanale in aumento del 5,6% rispetto alla settimana precedente. Oltre il 50% dei contagiati nella metropoli ha una età compresa tra i 20 e i 30 anni.

IL PICCO DI PAZIENTI GRAVI RICOVERATI

Secondo quanto confermato dalle autorità sanitarie giapponesi in giornata, è stato raggiunto sabato scorso il record di 1.521 pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in gravi condizioni in tutto il Paese, cifra addirittura superiore a quella registrata nel picco primaverile, che si era fermato a 1.413, nel pieno di quella che era stata definita come “quarta ondata”. Tra le 47 prefetture del Paese, per numero di ricoveri al primo posto si conferma Osaka, nel Giappone occidentale, con 428 casi, seguita dalla capitale Tokyo con 227, Kanagawa con 191 e Saitama con 111.