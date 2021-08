I talebani a Kabul, il presidente Ghani lascia l’Afghanistan. Via anche gli italiani

ROMA – Dopo giorni di conquiste delle principali città dell’Afghanistan, i talebani sono entrati anche nella capitale Kabul. Il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese e, stando a quanto riferiscono i media locali, si è diretto in aereo nel vicino Tagikistan al fine di “evitare che si verificasse un bagno di sangue” nella capitale. Mentre i Paesi stranieri organizzavano l’evacuazione del personale diplomatico dispiegato in Afghanistan, l’aeroporto di Kabul è stato preso d’assalto dalla popolazione in fuga, alla ricerca di un volo per lasciare la città.

Intorno alle 23.30 italiane di domenica è decollato dall’aeroporto di Kabul un KC 767 dell’Aeronautica Militare per riportare in Italia personale diplomatico che era stanziato nella capitale afghana e alcuni ex collaboratori afghani.

Le milizie dei talebani hanno dichiarato che “la guerra in Afghanistan è conclusa“, e di aver “raggiunto ciò che volevano ottenere”, ovvero “la libertà” del Paese e “l’indipendenza” del popolo afghano. A rilasciare queste dichiarazioni, ai cronisti dell’emittente regionale Al Jazeera, è stato uno dei portavoce dei guerriglieri, Mohammad Naeem.



Le parole del dirigente dei talebani arrivano il giorno dopo il loro ingresso nella capitale Kabul, che è avvenuto senza che si verificassero combattimenti rilevanti. La presa della capitale è l’ultima tappa di un’offensiva che li ha visti conquistare 26 dei 34 capoluoghi di provincia del Paese in meno di due settimane.



Abdullah Abdullahm, presidente del Consiglio nazionale di riconciliazione afghano (Hcnr), l’organismo che si occupa di gestire le negoziazioni in corso in queste ore in Qatar tra i rappresentati delle parti locali alla presenza della comunità internazionale, ha commentato la partenza di Ghani affermando che il presidente “ha lasciato il Paese in una situazione difficile”, e che “Dio dovrebbe ritenerlo responsabile”.



Dirigenti dei talebani, che sono voluti rimanere anonimi, hanno riferito ai media internazionali che stanno richiamando rappresentanti dalla diverse province del Paese nell’ottica di istituire un governo, ma che per completare questo passaggio aspetteranno che tutte le forze militare stranieri abbiano lasciato l’Afghanistan.

Sarebbero almeno cinque le persone rimaste uccise nell’aeroporto di Kabul, attualmente sotto il controllo dell’esercito degli Stati Uniti, dove migliaia di persone si sono recate nelle ore scorse nel tentativo di imbarcarsi su un aereo e di lasciare il Paese. L’Afghanistan è di fatto caduto nelle mani dei talebani ieri, quando le milizie sono riuscite a fare ingresso nella capitale Kabul.



Secondo quanto riferito ai media locali da alcuni testimoni le vittime, per l’appunto almeno cinque, sarebbero rimaste uccise in una sparatoria, mentre stando a quanto riportato da altre persone presenti nell’aeroporto le vittime sarebbero morte a causa dell’affollarsi della calca di gente sulla pista. Poche ore prima che si verificasse l’incidente i soldati americani avevano sparato dei colpi per disperdere la folla.



Nel frattempo le autorità dell’aeroporto hanno annunciato la cancellazione di tutti i voli commerciali dallo scalo, invitando i cittadini a “non recarsi in massa” verso la struttura, nel tentativo di “evitare saccheggi”. L’autorità dell’aviazione civile afghana ha inviato un avviso con il quale invita tutti i velivoli non militari a non sorvolare l’aeroporto Hamid Karzai, questo il nome dello scalo.



Diversi attivisti hanno denunciato discriminazioni ai danni dei cittadini afghani. Rakhshanda Jilali, un difensore dei diritti umani locale ascoltato dai media internazionali, ha detto che “si sta assistendo all’evacuazione dei diplomatici mentre noi aspettiamo nell’incertezza più totale“. Fonti concordanti hanno riferito che i cittadini stranieri e il personale delle varie ambasciate vengono fatti evacuare dall’ala militare dell’aeroporto. Nei giorni scorsi gli Usa e la Gran Bretagna hanno inviato in Afghanistan rispettivamente 3mila e 600 soldati, proprio nell’ottica di favorire le operazioni per abbandonare il Paese.