Coronavirus, De Magistris: “Nessuna ripartenza se non si torna a scuola”

ROMA – “Noi sindaci siamo in prima linea, dobbiamo programmare l’apertura di un anno scolastico difficile, pero’ si puo’ fare, si puo’ coniugare sicurezza sanitaria, responsabilita’ e voglia di vivere e di rinascere e Napoli sta cerando di farlo. Con la scuola noi ci stiamo preparando al 14 settembre, siamo sistemando le scuole, certo il Governo nazionale e regionale non e’ che mentre a Roma di parla noi dobbiamo preparare l’opzione A che e’ il ritorno a scuola sperando che la situazione non peggiori. Io non vedo ripartenza senza il ritorno a scuola, il paese senza riprendere la vita della comunita’ scolastica non ce la puo’ fare. A proposito della scuola si e’ parlato tanto e si e’ fatto un po’ di ritardo, c’e’ bisogno di aumentare il personale per far fronte ad eventuali doppi turni, noi a Napoli abbiamo cercato di individuare nuovi spazi e sono contrario ad ipotizzare gia’ da adesso la didattica a distanza, quella deve essere solo emergenziale per il resto proviamo a riprende con tutte le misure di sicurezza necessarie”. Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris lo ha detto intervistato questa mattina in diretta su RTL 102.5.

Si parla sempre di giovani, e ieri anche il presidente della Regione Lazio Vincenzo De Luca li ha invitati al senso di responsabilita’, De Magistris a questo proposito commenta cosi’: “Io li voglio ringraziare i giovani di Napoli e di Italia, soprattutto nella fase di lockdown, perche’ non era scontato che tanti giovani restassero con cosi’ tanto scrupolo a casa, e anche adesso con alcune eccezioni, certo alcune cose vanno riviste, ma io non me la sento di considerare i giovani un pericolo. La maggior parte si comporta correttamente, bisogna avere buon senso e senso di responsabilita’, ma anche vivere e e imparare a convivere con il virus per molto tempo”.