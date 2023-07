È morta Jane Birkin. La cantante e attrice aveva 76 anni

ROMA – È stata trovata senza vita nella sua casa di Parigi Jane Birkin. La cantante e attrice britannica naturalizzata francese, aveva 76 anni.

In un comunicato recente, Birkin, che era malata, aveva spiegato il perché dell’annullamento di alcuni suoi concerti: “Sono sempre stata una grande ottimista e mi rendo conto che mi serve ancora un po’ di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi”.

Nata a Londra nel 1946. L’attrice si è sposata con il compositore John Barry. Dal matrimonio è nata la figlia Kate, morta nel 2013 poi l’incontro con Serge Gainsbourg. Una relazione, quest’ultima, durata dieci anni da cui è nata l’attrice Charlotte Gainsbourg e un duetto artistico culminato nel brano di fama mondiale “Je t’aime… moi non plus” del 1969.

Considerata anche un’icona di stile per la sua eleganza, a Jane Birkin, l’azienda Hermés ha dedicato la famosa ‘Birkin bag’.